Силовику-пенсионеру, который сбил в Челябинске двух мужчин, грозит до 10 лет колонии

Фото с сайта 74.мвд.рф

В Челябинске возбудили уголовное дело в отношении экс-сотрудника МВД, который намеренно переехал двух мужчин на «Жигулях».



В данный момент задержанный 65-летний мужчина находится в специализированном медучреждении. Меру пресечения ему еще не избрали, однако он уже стал фигурантом уголовного дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщили в региональном управлении МВД. Пенсионеру грозит до 10 лет лишения свободы.



Инцидент произошел в воскресенье, 23 июня, в одном из дворов Металлургического района. Мужчина в ходе ссоры с двумя соседями переехал их на «Жигулях». Один из пострадавших получил множественные травмы, сейчас он находится в реанимации в искусственной коме. За рулем пенсионер сидел в полицейской форме и заявлял, что находится при исполнении. Местные жители рассказали, что их сосед ранее служил в органах внутренних дел и имеет проблемы с психикой.

Фото с сайта 74.мвд.рф

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