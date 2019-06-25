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На площади Революции начали перекладывать асфальт
25.06.2019 г. 10:11
В Челябинске начались дорожные работы на главной площади.
Во вторник, 25 июня, дорожные службы начали фрезерование покрытия на площади Революции. После этого там уложат новый асфальт. Ремонт полотна на главной площади города проходит впервые за 15 лет.
Текущие работы входят в план комплексного благоустройства площади Революции и сквера за ней. Реконструкция ждет трибуны по бокам от памятника Ленину, облицовку фонтана, тротуарную плитку. На проект выделено 20 млн рублей, работы планируется завершить в октябре.
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