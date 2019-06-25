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Челябинск включили в тройку самых агрессивных городов России
25.06.2019 г. 09:20
Фото с сайта pixabay.com
Челябинск вошел в число российских городов с самыми агрессивными жителями.
В рейтинге агентства Zoom Market столица Южного Урала заняла третье место, уступив Ростову-на-Дону и Москве. Опрос провели в июне в 25 городах по методу личных интервью. У жителей спрашивали, считают ли они себя агрессивными людьми и как часто проявляют агрессию. Был еще один вопрос: «В отношении Вас часто проявляют агрессию?».
В первую десятку рейтинга также вошли Казань, Махачкала, Пермь и Волгоград. На последних строчках разместились Санкт-Петербург, Сочи и Симферополь.
Фото с сайта pixabay.com
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