Челябинск
- 62.9095р. - 0.2200
- 71.5973р. + 0.2483
Разворот
Разбор полетов
Пятеро детей пострадали в ДТП на трассе М5
25.06.2019 г. 08:42
Фото с сайта 74.мвд.рф
В Ашинском районе произошло ДТП. Пострадали девять человек.
Все случилось вечером в понедельник, 24 июня, недалеко от Сима. По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-21099 при выезде на встречную полосу врезался в Skoda Oktavia. В ДТП получили травмы девять человек, из них пятеро детей. Всех пострадавших, за исключением одного, госпитализировали.
Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия.
Фото с сайта 74.мвд.рф
Новости на эту тему
- 21.06.2019 г. Пострадавшие в смертельном ДТП с автобусом под Златоустом получат компенсации до 2 млн рублей
- 20.06.2019 г. По факту смертельного ДТП с рейсовым автобусом на трассе М5 возбуждено уголовное дело
- 20.06.2019 г. Пострадавшего в ДТП с автобусом на трассе М5 доставят на вертолете санавиации в Челябинск
- 20.06.2019 г. На трассе М5 под Златоустом автобус попал в ДТП. Два человека погибли
- 18.06.2019 г. В Челябинской из-за столкновения двух фур перекрыли трассу М5