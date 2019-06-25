Пятеро детей пострадали в ДТП на трассе М5

Фото с сайта 74.мвд.рф

В Ашинском районе произошло ДТП. Пострадали девять человек.



Все случилось вечером в понедельник, 24 июня, недалеко от Сима. По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-21099 при выезде на встречную полосу врезался в Skoda Oktavia. В ДТП получили травмы девять человек, из них пятеро детей. Всех пострадавших, за исключением одного, госпитализировали.



Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия.

Фото с сайта 74.мвд.рф

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