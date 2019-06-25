В Чебаркуле осудили контрактника, который разбирал ракетные комплексы на запчасти и продавал их

Фото с сайта 74.мвд.рф

В Челябинской области военнослужащему вынесли приговор за кражу и повреждение боевой техники.



С февраля 2017 по август 2018 года контрактник, который обслуживал зенитно-ракетные комплексы «Тор-М1» в военной части под Чебаркулем, снимал с них электронные платы. Запчасти содержали драгоценные металлы — серебро, золото и платину. Похищенное военнослужащий хранил в гараже и затем перепродавал. От реализации запчастей боевой техники он получил около 750 тыс. рублей. Сами ракетные комплексы из-за этого пришли в негодность.



Преступление выявили сотрудники управления ФСБ по Центральному военному округу. За кражу и повреждение военного имущества контрактник получил два года лишения свободы в колонии общего режима. Также ему предстоит возместить нанесенный ущерб.

Фото с сайта 74.мвд.рф



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