В Челябинске осудили парня, который ударил полицейского телевизором по голове

Фото с сайта 74.мвд.рф

Челябинец получил условный срок за применение насилия в отношении сотрудника полиции.



В марте 2019 года патрульный экипаж полиции заметил около ломбарда группу пьяных парней. Один из них держал в руках телевизор. Полицейские решили проверить документы. Челябинцы в ответ начали нецензурно выражаться. Правоохранители посадили их в служебный автомобиль, чтобы отвезти в отдел. Когда машина подъехала к зданию полиции, один из парней отказался выходить из салона. Он ударил стража порядка по голове телевизором.



Челябинец признал свою вину. Металлургический районный суд приговорил его к 1,5 года лишения свободы условно.

Фото с сайта 74.мвд.рф

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