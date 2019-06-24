Челябинскую область включили в тройку самых наркозависимых регионов

Фото с сайта bel.ru

«Трезвая Россия» составила антинаркотический рейтинг регионов.

В тройку неблагополучных регионов вошли Московская и Челябинская области, а также Хакасия, пишут «Известия». Составители рейтинга использовали данные Росстата, минздрава и МВД за 2018 год. Среди них — количество умерших от отравления запрещенными веществами и число больных, состоящих на учете.

По мнению главного нарколога Челябинской области Бориса Изоровского, низкое место региона в антинаркотическом рейтинге можно объяснить хорошей работой местных правоохранительных органов. Он пояснил, что большинство критериев оценки касаются деятельности полицейских, например, число преступлений, связанных с оборотом наркотиков.

«На мой взгляд, это не совсем корректная оценка, потому что они брали три критерия по правоохранительный органам, это как раз их активность. Получается, чем больше они выявляют, тем хуже для региона. Если бы они не работали, то и показатели были вообще нулевые. Это не значит, что у нас засилье наркотиков. Да, у нас проходит наркоканал через Казахстан и Челябинскую область. Вот полицейские их на этом деле и ловят. В 2018 году у нас количество смертей уменьшилось в два раза по сравнению с 2017-м, когда карфентанил был. Там было более 340, а в прошлом году — где-то 178. Тоже работа правоохранителей. Они выявили источник распространения карфентанила, пресекли его, и смертность в два раза снизилась», — прокомментировал Борис Изаровский.

Он добавил, что в регионе снижается число наркоманов, стоящих на учете. Если в начале года под наблюдением врачей находилось 8 тыс. 227 южноуральцев, то по итогам первого квартала их количество сократилось до 7 тыс. 857 человек. Директор некоммерческой организации «Источник Надежды» Алексей Тананин напомнил, что многие наркопотребители не состоят на учете.

«Мы работаем с наркопотребителями и спрашиваем, состоят ли они на учете. Многие отвечают отрицательно, то есть им официально медицинской организацией не поставлен этот диагноз, но они являются наркопотребителями. Есть ребята, которые работают на заводах и время от времени употребляют. Они не воруют и не грабят. Они понимают, что после обращения в наркологию их поставят на учет, скорее всего, они лишатся работы, поэтому они мучаются, не могут ничего сделать, боясь понизить свой социальный уровень», — рассказал Алексей Тананин.



В тройку максимально свободных от наркотиков регионов вошли Ненецкий автономный округ, Архангельская область и Чечня.

Фото с сайта bel.ru

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