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В Челябинске начинается третий этап отключения горячей воды
24.06.2019 г. 15:28
В Челябинске стартует очередной цикл профилактических работ на теплосетях.
Новый этап опрессовок начнется во вторник, 25 июня. Без горячей воды до 9 июля останутся 858 жилых домов, 43 детсада, 44 учебных заведения, 17 больниц и поликлиник. Отключения пройдут в Калининском, Курчатовском, Ленинском, Тракторозаводском и Советском районах.
Список адресов жилых домов, отключаемых с 25 июня по 09 июля 2019 года (3 этап гидравлических испытаний):
Заявленный срок опрессовки в 14 дней может быть сокращен или, наоборот, продлен, в зависимости от наличия неисправностей. На данный момент после первых двух стадий отключения без горячей воды остаются около 50 домов по всему городу. Поэтапные гидравлические испытания продлятся до 20 августа, сообщили в компании «УСТЭК-Челябинск».
Фото с сайта pixabay.com
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