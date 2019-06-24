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На выборы губернатора Челябинской области заявились 14 кандидатов
24.06.2019 г. 16:08
В Челябинской области закончился набор желающих бороться за губернаторское кресло.
Всего в региональную избирательную комиссию поступило 14 заявок. От КПРФ и ЛДПР выдвинулись депутат городской думы Константин Нациевский и депутат Госдумы Виталий Пашин. «Справедливая Россия» фактически отказалась от участия в губернаторских выборах, в местном отделении «Единой России» заявили о поддержке нынешнего руководителя региона Алексея Текслера, который идет самовыдвиженцем.
От непарламентских партий в выборах будут участвовать четыре кандидата: Сергей Смышляев от «Родины», Ярослав Щербаков от «Яблока», Степан Фирстов от «Партии пенсионеров». От партии «Гражданская сила» выдвинулся бывший региональный омбудсмен Алексей Севастьянов.
Более половины пула кандидатов представлены самовыдвиженцами. В их числе, помимо Алексея Текслера, предприниматель Андрей Аюпов, юрист Александр Лебедев, спортсмен Александр Комиссаров. Также в качестве кандидатов заявились представитель «Левого фронта», бизнесмен Сергей Морозов, общественница из Миасса Татьяна Якимова, военный пенсионер Виктор Перов и свадебный фотограф Станислав Артемов.
Всем кандидатам предстоит пройти муниципальный фильтр — собрать подписи 266 глав территорий и местных депутатов. Самовыдвиженцам также нужно заручиться поддержкой населения и предоставить 13 тыс. 169 подписей южноуральцев. По прошествии этого этапа кандидатов зарегистрируют официально. Выборы губернатора Челябинской области состоятся 8 сентября.
Фото с сайта www.kaliningrad.izbirkom.ru
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