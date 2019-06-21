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Египетского студента челябинского вуза задержали при попытке уплыть в Финляндию на лодке
21.06.2019 г. 16:07
На автовокзале Выборга задержали двух иностранцев, которые собирались уплыть в Финляндию на моторной лодке.
27-летнего египтянина и 30-летнего сирийца задержали в среду, 19 июня. Пограничники обратили внимание на объемный багаж, в котором были лодка и мотор, пишет «Фонтанка».
Иностранцы признались, что собирались плыть в Финляндию. В Россию они попали по учебным визам: египтянин приехал получать высшее образование в Челябинске, а сириец — в Тамбове. Выборгский районный суд оштрафовал иностранцев, их депортируют.
Фото: Пресс - служба Пограничного управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области / www.fontanka.ru
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