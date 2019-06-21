На берегу озера Курочкино обнаружили новые очаги подземных пожаров

Скриншот видео с сайта vk.com/antismog74

Экологический патруль обнаружил нарушения в работе по тушению эндогенных пожаров на копейском озере Курочкино.



Активисты организации «Антисмог» совершили выезд на территорию шламоотвалов и берега озера Курочкино во вторник, 18 июня. Видео с места пожаров они опубликовали в соцсети «ВКонтакте». С помощью тепловизора экоактивисты обнаружили подземные очаги возгораний. Рядом с озером продолжают возникать эндогенные пожары, сообщил руководитель организации «Антисмог» Михаил Махов.



«Тление по-прежнему активно идет. Источников горения несколько. К сожалению, вода в самом озере Курочкино ушла, берег оголился примерно на 30-50 метров. Обращаемся к властям области, Копейска, просим решить эту проблему как можно быстрее», — заявил Михаил Махов.



Также на территории провели мониторинг состояния воздуха в районе пожаров. В ролике видно, как активисты при помощи газоанализатора измеряют концентрацию вредных веществ. Заместитель руководителя организации Евгений Маленкин на видео продемонстрировал, как звучит прибор, когда фиксирует превышение ПДК.



«Газоанализатор фиксирует превышение по ряду показателей газа. Цифры просто запредельные. Находится здесь очень опасно. Нужно срочно покидать эту зону. Мы составим акт о нарушении природоохранного законодательства. Все собранные документы направим в Росприроднадзор и министерство экологии», — прокомментировал Евгений Маленкин.



По словам Михаила Махова, окончательно ликвидировать пожары планировали летом, однако проблема не решается. В феврале в Копейске из-за возгораний ввели режим ЧС. Тогда местные власти приняли решение накрыть очаги слоем глины. «К лету глина растрескалась, тем самым обеспечив поступление кислорода к очагам горения угольной пыли», — добавил Михаил Махов.



Также экоактивисты зафиксировали, что уровень воды в Курочкино продолжает снижаться, трубопровод, который должен поставлять туда воду из озера Смолино, не работает.

Скриншот видео с сайта vk.com/antismog74

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