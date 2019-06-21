На челябинской Кировке в канун 22 июня загорится 100-метровая свеча памяти

Фото с сайта cheladmin.ru

Самое высокое здание Челябинска окрасится иллюминацией в виде горящей свечи.

Подсветка бизнес-центра «Челябинск-сити» изменится в пятницу, 21 июня, с 22 часов. Свеча с мерцающим пламенем останется на фасаде примерно до четырех часов утра, рассказали «Челябинскому эху» в деловом центре.

«111-метровая свеча, возможно, станет самой высокой в России за всю историю проведения данной акции», — добавили в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области.

21 июня в 23 часа у мемориала «Скорбящие матери» начнется панихида по погибшим в годы Великой Отечественной войны. В День памяти и скорби, 22 июня, Южный Урал присоединится к всероссийской акции «Свеча памяти». В частности, в Челябинске организуют мемориальные посты «Лист календаря. Первый день войны 22 июня 1941 года». Участники акции также зажгут свечи и запустят в небо белые воздушные шары.

Фото с сайта cheladmin.ru

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