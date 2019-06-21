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В Шершневском водохранилище массово погибла рыба
21.06.2019 г. 15:09
Экоактивисты сообщили о гибели рыбы в главном питьевом источнике Челябинска.
Фотографии побережья Шершней, усеянного мертвой рыбой, общественники опубликовали в соцсетях. По их словам, подобную картину можно наблюдать от АМЗ до плотины.
Начальник управления экологического просвещения минэкологии Виталий Безруков пояснил корреспонденту «Челябинского эха», что причиной мора становится цветение сине-зеленых водорослей, которые покрывают водную поверхность воздухонепроницаемой пленкой. Это происходит из-за жаркой погоды, а также бытовых стоков, уточнил чиновник.
«Цветение, кроме жаркой погоды, еще связано с тем, что в Шершни попадает много хозяйственно-бытовых стоков. В основном это фосфаты — то есть, то, что содержится в бытовой химии: моющих средствах, порошках и так далее. Стоки поступают, главным образом, с территории частного сектора на берегу водохранилища», — прокомментировал Виталий Безруков.
Виталий Безруков подчеркнул, что цветение водорослей — явление ежегодное и, как правило, временное. Оно продолжается всего два-три дня, после чего растения отмирают и ложатся на дно.
Фото с сайта vk.com/zeleniy_gorod74
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