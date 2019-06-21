Дорожных подрядчиков в Челябинской области переведут на долгосрочные контракты

Фото с сайта cheladmin.ru

Алексей Текслер потребовал заключать долгосрочные контракты на дорожные работы.

Поручение глава региона дал по итогам видеоконференции с министром транспорта России Евгением Дитрихом. Он напомнил, что из-за проблем с заключением контракта власти Челябинска едва не сорвали выполнение программы дорожных работ и такую ситуацию нельзя допустить в дальнейшем.

«Готовиться к дорожному сезону необходимо заранее, чтобы не заниматься бумажной волокитой в период, когда должны вестись активные строительно-монтажные работы. Необходимо перейти на систему заключения долгосрочных контрактов, что позволит усилить контроль за качеством выполненных работ подрядчиком и исключить потерю времени», — подчеркнул Алексей Текслер.

Подобная мера позволит повысить ответственность дорожных подрядчиков и итоговое качество работ, считает член регионального штаба ОНФ Алексей Бруй. Он добавил, что долгосрочные контракты сами по себе могут быть дороже, однако в итоге они более выгодны из-за распределения трат во времени.

«Эта мера давно уже зарекомендовала себя в неплохом смысле, поскольку становится невыгодно делать дешевый ремонт, на чем-то экономить. В таком случае подрядчик на следующий год просто денег не получит. В принципе, мысль совершенно правильная, единственное, что такие контракты обходятся несколько дороже, чем разовые работы. Но в итоге эти траты раскиданы по времени и получаются порой выгоднее, чем платить каждый год за новый ремонт», — прокомментировал Алексей Бруй.

Эксперт добавил, что при таком подходе заказчик получает в свое ведение дорогу и обслуживает ее весь период длительности контракта. «Надо понимать, что здесь должен быть серьезный контроль за деятельностью исполнителей», — резюмировал Алексей Бруй.

На ремонт дорог в Челябинской области в 2019 году запланировано потратить более 16,5 млрд рублей. Работы ведутся в рамках программ «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Устойчивое развитие сельских территорий».

Фото с сайта cheladmin.ru

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