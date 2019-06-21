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Семье больного ДЦП ребенка, которого избила толпа подростков в Челябинске, окажут помощь
21.06.2019 г. 14:50
Уполномоченный по правам ребенка на Южном Урале Ирина Буторина прокомментировала ситуацию с избитым ребенком.
Ирина Буторина сообщила, что ребенку и его семье будет оказана необходимая помощь.
«В настоящий момент состояние ребенка нормальное. После инцидента он не получил каких-либо серьезных повреждений, травм. Чувствует себя хорошо, в настоящее время у него фиксируется соматическое заболевание. Семье будет оказана всевозможная помощь. Сейчас предложена психологическая помощь. Проводим работу с несколькими реабилитационными центрами в плане оказания дополнительных реабилитационных услуг ребенку по основному его заболеванию. Ситуация будет находится на контроле, будем работать, помогать семье», — рассказала Ирина Буторина.
Информация о жестоком избиении ребенка в Металлургическом районе Челябинска появилась в среду, 19 июня. По данным «Агентства чрезвычайных новостей», подростки пошли купаться на местный карьер в садовом товариществе. Предположительно, школьник с ДЦП без спроса взял чужое полотенце, за это его решили проучить и стали избивать, сообщило «АЧН». По факту происшествия полиция проводит проверку.
Фото с сайта gubernator74.ru
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