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В Челябинской области бетонная плита упала на 3-летнего мальчика. СК проводит проверку
21.06.2019 г. 14:47
Фото с сайта sledcom.ru
В Озерске следователи проводят проверку по информации СМИ о мальчике, который получил травму ноги из-за падения бетонной плиты.
В четверг, 20 июня, в СМИ появилась информация о падении бетонной плиты памятника на ребенка в Озерске. Следователи установили, что в среду родители с ребенком обратились в больницу. Врачи диагностировали у него закрытый перелом ноги. После наложения лангеты мальчика отпустили домой.
Следователи устанавливают ответственных за надлежащее состояние памятника. Также выясняются обстоятельства падения бетонной плиты на ногу ребенка, сообщили в пресс-службе регионального управления СК.
Фото с сайта sledcom.ru
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