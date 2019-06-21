В Челябинской области бетонная плита упала на 3-летнего мальчика. СК проводит проверку

Фото с сайта sledcom.ru

В Озерске следователи проводят проверку по информации СМИ о мальчике, который получил травму ноги из-за падения бетонной плиты.



В четверг, 20 июня, в СМИ появилась информация о падении бетонной плиты памятника на ребенка в Озерске. Следователи установили, что в среду родители с ребенком обратились в больницу. Врачи диагностировали у него закрытый перелом ноги. После наложения лангеты мальчика отпустили домой.



Следователи устанавливают ответственных за надлежащее состояние памятника. Также выясняются обстоятельства падения бетонной плиты на ногу ребенка, сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

Фото с сайта sledcom.ru

Все новости за 21.06.2019 г.»