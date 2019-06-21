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Пострадавшие в смертельном ДТП с автобусом под Златоустом получат компенсации до 2 млн рублей
21.06.2019 г. 14:45
Страховая компания выплатит компенсации родственникам погибших и пострадавшим в ДТП с автобусом на трассе М5.
Попавший в аварию автобус был застрахован в АО «АльфаСтрахование». Как пояснили в Национальном союзе страховщиков ответственности, компания готова выплачивать компенсации пострадавшим и родственникам погибших. Сумму будут рассчитывать в зависимости от травмы и степени ее тяжести: от 1 тыс. рублей за ушиб или ссадину до 300 тыс. рублей за перелом бедра. Максимальная сумма выплаты — 2 млн рублей, уточнил президент НССО Игорь Юргенс.
Смертельное ДТП с участием рейсового автобуса произошло в окрестностях Златоуста в среду, 19 июня. В автобусе находились 11 пассажиров, двое их них погибли на месте, еще семеро — попали в больницу.
Фото с сайта vk.com/incident.zlatoust
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