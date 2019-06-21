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Из Челябинска запустили прямой авиарейс в Геленджик
21.06.2019 г. 13:17
Фото с сайта airport-gelendzhik.ru
Между Челябинском и Геленджиком наладили прямое авиасообщение.
Полеты выполняет компания «ЮВТ Аэро». Первый рейс выполнили в минувший четверг, 20 июня. Самолеты в Геленджик будут отправляться по четвергам, вылет из Челябинска — в 13:00. Обратный рейс назначен на 15:10, время в пути — порядка трех часов.
Также прямые полеты в Геленджик авиакомпания будет выполнять из Казани и Уфы. На линиях работают 50-местные лайнеры CRJ-200. Стоимость билета в одну сторону, по данным сайта челябинского аэропорта, составляет 14 тыс. 722 рубля. Направление будет работать до конца сентября.
Фото с сайта airport-gelendzhik.ru
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