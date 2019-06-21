На Увильдах на общественников спустили собак за требование убрать незаконный забор возле воды

Фото с сайта onf.ru

Активисты ОНФ устроили рейд по выявлению незаконных ограждений на озере Увильды.



Инспекцию общественники провели в минувшую среду, 19 июня, совместно с сотрудниками учреждения «Особо охраняемые природные территории». Владелица одного из участков, по которому уже есть решение суда о сносе забора в водоохранной зоне, увидев активистов, спустила на них собак, рассказал «Челябинскому эху» эксперт ОНФ Виталий Вороной.



«По одному участку есть решение суда о сносе забора. Мы туда приехали, подошли к забору со стороны воды, перебрались на ту сторону и начали снимать. В результате эта дама выпустила на нас двух собак, одна — черный терьер, вторая — что-то типа французского мастифа. Потом у нас был с ней диалог о том, что общедоступная территория должна быть открыта для людей. На что мы от нее наслушались, что мы должны гулять где угодно, только не у нее. Просто кусок федерального водоема и земли около него прибрали к рукам», — прокомментировал Виталий Вороной.



Сотрудники ООПТ отметили, что на женщину из-за захвата берега уже пять лет жалуются местные жители. Общественники пообещали привлечь к ситуации судебных приставов, чтобы исполнить действующее решение суда о сносе незаконных конструкций.



Всего в ходе рейда по побережью озера Увильды активисты ОНФ выявили свыше десятка случаев нарушения 20-метровой водоохранной полосы заборами частников.

Фото с сайта onf.ru

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