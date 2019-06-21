Челябинка пожаловалась, что ее уволили из монастыря и повесили недостачу почти в 22 тыс. рублей

Фото с сайта mitropolia74.ru

В Челябинске женщину, победившую рак, уволили из церкви.



Жительницу Челябинска уволили из Богоявленского мужского монастыря, который находится в Ленинском районе. Женщине 33 года, она несколько лет боролась с острым лейкозом. Ей удалось победить заболевание. Четыре месяца назад челябинка устроилась на работу регистратором в церковь, пишет 74.ru.



Поначалу женщине все нравилось: зарплата около 11 тыс. рублей в месяц, смены по 11–12 часов. Не смущало и отсутствие официального трудоустройства.



«Долгожданная мечта сбылась: работать в благодатном месте, помогать людям, молиться, спасаться! Но закончилось все полным крахом. Церковь стала магазином, где навязывают услуги в виде треб. Раньше я думала, что это все Во Славу Божию. Но как же я сильно ошибалась! Новый Игумен Афанасий ждет прибыли! Так нам и сказали: навязывайте побольше треб прихожанам!» — цитирует портал жительницу города.



По словам женщины, руководитель монастыря настрого запретил брать требы «во славу Божию» у прихожан, у которых просто нет денег.



16 июня, когда православные верующие праздновали Троицу, стало последним рабочим днем челябинки в монастыре. После выходных она вернулась и увидела в журнале отчетности запись о том, что за ней числится долг 21 тыс. 750 рублей. Бухгалтер, по словам женщины, не стала ей ничего объяснять, а просто вручила бумагу с распоряжением об увольнении.



Челябинка добавила, что никогда не взяла бы чужих денег, потому что это «грех на душу». А по распоряжению игумена ее не только уволили с пометкой «не прошла испытательный срок», но и лишили зарплаты за два месяца. Более того, как сказала женщина, на просьбу объяснить ситуацию никто не ответил, а ее телефон сотрудники монастыря заблокировали.



Эконом монастыря отец Петр заявил изданию, что регистратор поддалась соблазну. «Соблазн, деньги — вот они. У любого может быть соблазн. Эта девица проблемная, молодая, плюс муж у нее не работает. Это очень большое искушение — деньги», — приводит слова служителя церкви 74.ru.



Сама женщина заверила, что в воскресенье, в ее смену, сумма пожертвований составила больше 120 тыс. рублей, и все эти деньги она отдала в кассу. Но в монастыре якобы посчитали это слишком маленькой суммой — в прошлых годах на Троицу церковь зарабатывала намного больше.

Фото с сайта mitropolia74.ru

Все новости за 21.06.2019 г.»