- 63.1295р. - 0.2582
- 71.349р. - 0.1967
Челябинка пожаловалась, что ее уволили из монастыря и повесили недостачу почти в 22 тыс. рублей
21.06.2019 г. 12:45
В Челябинске женщину, победившую рак, уволили из церкви.
Жительницу Челябинска уволили из Богоявленского мужского монастыря, который находится в Ленинском районе. Женщине 33 года, она несколько лет боролась с острым лейкозом. Ей удалось победить заболевание. Четыре месяца назад челябинка устроилась на работу регистратором в церковь, пишет 74.ru.
Поначалу женщине все нравилось: зарплата около 11 тыс. рублей в месяц, смены по 11–12 часов. Не смущало и отсутствие официального трудоустройства.
«Долгожданная мечта сбылась: работать в благодатном месте, помогать людям, молиться, спасаться! Но закончилось все полным крахом. Церковь стала магазином, где навязывают услуги в виде треб. Раньше я думала, что это все Во Славу Божию. Но как же я сильно ошибалась! Новый Игумен Афанасий ждет прибыли! Так нам и сказали: навязывайте побольше треб прихожанам!» — цитирует портал жительницу города.
По словам женщины, руководитель монастыря настрого запретил брать требы «во славу Божию» у прихожан, у которых просто нет денег.
16 июня, когда православные верующие праздновали Троицу, стало последним рабочим днем челябинки в монастыре. После выходных она вернулась и увидела в журнале отчетности запись о том, что за ней числится долг 21 тыс. 750 рублей. Бухгалтер, по словам женщины, не стала ей ничего объяснять, а просто вручила бумагу с распоряжением об увольнении.
Челябинка добавила, что никогда не взяла бы чужих денег, потому что это «грех на душу». А по распоряжению игумена ее не только уволили с пометкой «не прошла испытательный срок», но и лишили зарплаты за два месяца. Более того, как сказала женщина, на просьбу объяснить ситуацию никто не ответил, а ее телефон сотрудники монастыря заблокировали.
Эконом монастыря отец Петр заявил изданию, что регистратор поддалась соблазну. «Соблазн, деньги — вот они. У любого может быть соблазн. Эта девица проблемная, молодая, плюс муж у нее не работает. Это очень большое искушение — деньги», — приводит слова служителя церкви 74.ru.
Сама женщина заверила, что в воскресенье, в ее смену, сумма пожертвований составила больше 120 тыс. рублей, и все эти деньги она отдала в кассу. Но в монастыре якобы посчитали это слишком маленькой суммой — в прошлых годах на Троицу церковь зарабатывала намного больше.
Фото с сайта mitropolia74.ru
- 17.05.2019 г. В Челябинске перенесли дату крестного хода
- 09.04.2019 г. Челябинск занял последнее место среди городов-миллионников по числу православных храмов
- 27.03.2019 г. Южноуралец обвинил церковь в оскорблении чувств верующих за то, что ему не сделали скидку на икону
- 30.10.2018 г. 4 ноября на Свердловском проспекте перекроют движение из-за крестного хода
- 20.04.2017 г. Епархия: турецкая секта в Челябинске готовит массовый суицид