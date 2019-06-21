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На берегу озера Увильды по решению суда снесут незаконно построенный дом
21.06.2019 г. 13:09
Фото с сайта mkset.ru
Компанию, связанную с «Гринфлайтом», обязали снести дом около озера Увильды.
Решение о демонтаже объекта принял Арбитражный суд Челябинской области. Дом с верандой агентство недвижимости «Ключевые люди» построило на лесном участке, который находится в федеральной собственности, он расположен в охранной зоне памятника природы. Возвели здание с грубым нарушением требований, без получения разрешения и согласования с собственником земли, сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.
Прокурор обратился в суд с требованием о сносе постройки. С этой позицией там согласились. Теперь компания, которая является собственником, обязана демонтировать дом. Решение суда может быть обжаловано.
Фото с сайта mkset.ru
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