Минсельхоз области организует встречу с арендаторами озер после видеообращения рыбаков к Путину

Фото с сайта op74.ru

Члены Общественной палаты обсудили видеообращение южноуральских рыбаков к президенту.



Решение о проведении круглого стола было принято на прошлой неделе, когда в палату обратился рыбак из Сосновского района Михаил Акатьев. Он пожаловался на поборы со стороны арендаторов озер.



«Они требуют оплатить рыбалку, прикрываясь информационным письмом Росрыбаловства, которое разрешает им ограничить любительское рыболовство. Но информационное письмо – это ведь не закон. У них в договорах прописан совместный тип водопользования, а значит рыбаки-любители имеют право рыбачить. Также нас беспокоит то, как именно арендаторы используют озера. После них водоемы остаются совсем без рыбы. Так, например, стало с озером Малый Кисегач», — отметил Михаил Акатьев.



В договорах прописано, что арендатор должен возвратить водоем в надлежащем состоянии. В руководстве Общественной палаты заявили о необходимости проводить приемку озер после окончания действия контрактов. Министерство сельского хозяйства на следующей неделе проведет встречу с арендаторами водоемов. Участники мероприятия обсудят пути выхода из конфликта.

Видеообращение к Владимиру Путину южноуральские рыбаки опубликовали в понедельник, 17 июня. По их словам, чиновники сдают озера частникам. Те, в свою очередь, берут с рыбаков деньги за любительский и спортивный лов, вопреки утверждениям госорганов о том, что это можно делать бесплатно. Глава региона Алексей Текслер после просмотра ролика поручил проверить договоры аренды южноуральских водоемов.

Фото с сайта op74.ru

Все новости за 21.06.2019 г.»