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Разворот
Разбор полетов
Кампания по выборам губернатора и депутатов в Челябинской области
21.06.2019 г. 11:31
Фото с сайта www.kaliningrad.izbirkom.ru
Гость программы «Разворот» на «Челябинском эхе» в пятницу, 21 июня, — директор аналитического агентства «Монитор» Алексей Ширинкин.
Прямой эфир в 18:05. Программа транслируется на youtube-канале «ЭХО Москвы Челябинск», в соцсетях Facebook и «ВКонтакте». Телефон прямого эфира — 269 97 78. Пишите также в Viber, наш номер — 8 922 755 9995.
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