Документы для участия в выборах губернатора Челябинской области подала первая женщина

Фото с сайта www.iksrf74.uu.ru

Число желающих принять участие в выборах губернатора Челябинской области увеличилось до 12 человек.



В пятницу, 21 июня, региональная избирательная комиссия приняла документы от общественницы из Миасса Татьяны Якимовой. В прошлом году она также участвовала в конкурсе по выборам главы этого города. В губернаторскую кампанию Якимова включилась как самовыдвиженец.



Ранее документы для участия в выборах главы региона подали 11 человек. Среди них пять самовыдвиженцев — врио губернатора Алексей Текслер, предприниматель Андрей Аюпов, юрист Александр Лебедев, представитель движения «Левый фронт», бизнесмен Сергей Морозов и чемпион России по рукопашному бою, общественник Александр Комиссаров. Также выдвинулись шесть кандидатов от партий — депутат Госдумы от ЛДПР Виталий Пашин, руководитель регионального отделения «Родины» Сергей Смышляев, глава местного отделения «Российской партии пенсионеров за справедливость» Степан Фирстов, руководитель фракции КПРФ в челябинской городской думе Константин Нациевский, председатель регионального отделения «Яблока» Ярослав Щербаков и кандидат от партии «Гражданская сила» Алексей Севастьянов.



Всем претендентам предстоит пройти муниципальный фильтр — собрать 266 подписей депутатов на местах, среди которых от 62 до 65 подписей депутатов из 33 районов и городов. Самовыдвиженцам необходимо заручиться еще и поддержкой жителей Челябинской области — в избирком нужно предоставить по 13 тыс. 169 подписей (0,5 % от числа избирателей по состоянию на 1 июня 2019 года).



Выдвинуть кандидатуру на должность губернатора Челябинской области можно до 24 июня, далее стартует процедура сдачи документов на регистрацию. Выборы состоятся 8 сентября 2019 года.

Фото с сайта www.iksrf74.uu.ru

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