Уголовное дело экс-омбудсмена Алексея Севастьянова о покушении на мошенничество передали в суд

Фото с сайта pravmin74.ru

В Челябинске суд рассмотрит уголовное дело бывшего регионального уполномоченного по правам человека.



Алексея Севастьянова обвиняют в попытке хищения бюджетных денег. В 2016 году он подавал заявку на грант в размере 3 млн рублей на развитие фермерского хозяйства. По версии правоохранителей, документы содержали заведомо ложные сведения, из которых следует, что экс-омбудсмен фактически фермерством заниматься не собирался. Уголовное дело для рассмотрения по существу передали в Центральный райсуд Челябинска.



Сам Алексей Севастьянов своей вины не признал и указал, что деньги от государства он не получал. «В качестве потерпевшей стороны была названа Российская Федерация, так как на грант выделяются федеральные деньги. Но никто не опросил ни представителя минсельхоза, ни представителей минфина, считают ли они себя потерпевшими», — приводит его слова Znak.com.



В настоящее время Алексей Севастьянов выдвинулся в качестве кандидата на выборы губернатора Челябинской области от партии «Гражданская сила». Документы в избирком бывший омбудсмен подал в четверг, 20 июня. Несмотря на это, никаким специальным статусом Севастьянов до официальной регистрации не обладает — положение выдвиженца не защищает его от судебного расследования, уточнили изданию в областной прокуратуре.



Чтобы стать зарегистрированным кандидатом, ему предстоит пройти муниципальный фильтр — собрать 260 подписей от глав территорий и местных депутатов. Сам Алексей Севастьянов ранее заявлял, что многих из них он знает лично и потому не считает эту задачу невыполнимой.

Фото с сайта pravmin74.ru

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