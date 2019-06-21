Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск по делу Дубровского, миндортранса и «Южуралмоста» 19 августа

Фото с сайта www.msk.arbitr.ru

Назначена дата заседания по иску компании «Южуралмост» к антимонопольной службе.



Предварительное слушание состоится 19 августа. В документе суда о принятии иска к производству говорится, что экс-губернатор Борис Дубровский подал ходатайство о вступлении в дело в качестве созаявителя. Его рассмотрят на заседании. В данный момент бывший глава региона является заинтересованной стороной.



«Южуралмост» оспаривает в Арбитражном суде Москвы решение ФАС об антиконкурентном соглашении с Борисом Дубровским и министерством дорожного хозяйства Челябинской области. Наличие сговора, в результате которого компания стала монополистом дорожной сферы в регионе, ведомство признало 18 марта. Тогда же областное правительство пообещало оспорить данное решение, однако на следующий день Борис Дубровский ушел в отставку.

Фото с сайта www.msk.arbitr.ru



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