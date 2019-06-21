В Челябинске спасатели вытащили из воды утопающих ребенка и подростка

Фото с сайта cheladmin.ru

20 июня в Ленинском районе Челябинска случилось сразу два ЧП на водоемах.



Оба инцидента произошли на озере Смолино в разрешенных для купания местах. 5-летняя девочка сорвалась с понтона и не могла самостоятельно выйти на сушу, так как не доставала ногами до дна. Матросы-спасатели достали ребенка из воды и передали бабушке.



Второе ЧП случилось в 70 метрах от берега. Спасатели увидели там компанию купающихся подростков и вышли к ним на лодке. Оказалось, что один из парней сильно устал и не мог доплыть до берега. Подростка посадили в лодку и доставили на пляж.



В обоих случаях медицинская помощь не понадобилась, сообщили в городском управлении безопасности жизнедеятельности.

Фото с сайта cheladmin.ru

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