Челябинск
- 63.1295р. - 0.2582
- 71.349р. - 0.1967
Разворот
Разбор полетов
В Челябинске спасатели вытащили из воды утопающих ребенка и подростка
21.06.2019 г. 10:29
Фото с сайта cheladmin.ru
20 июня в Ленинском районе Челябинска случилось сразу два ЧП на водоемах.
Оба инцидента произошли на озере Смолино в разрешенных для купания местах. 5-летняя девочка сорвалась с понтона и не могла самостоятельно выйти на сушу, так как не доставала ногами до дна. Матросы-спасатели достали ребенка из воды и передали бабушке.
Второе ЧП случилось в 70 метрах от берега. Спасатели увидели там компанию купающихся подростков и вышли к ним на лодке. Оказалось, что один из парней сильно устал и не мог доплыть до берега. Подростка посадили в лодку и доставили на пляж.
В обоих случаях медицинская помощь не понадобилась, сообщили в городском управлении безопасности жизнедеятельности.
Фото с сайта cheladmin.ru
Новости на эту тему
- 13.06.2019 г. В Аше в реке утонул пятилетний мальчик
- 04.06.2019 г. В Челябинске 13-летний подросток утонул в карьере
- 28.05.2019 г. Копейского школьника, который ценой своей жизни спас троих детей, похоронят возле Аллеи героев
- 28.05.2019 г. Улица или мемориальная доска: в Копейске увековечат память подростка, который ценой своей жизни спас троих детей
- 27.05.2019 г. Спасатели нашли тело 13-летнего мальчика, который утонул в заброшенном копейском карьере