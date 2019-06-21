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Площадь Революции на день превратят в футбольное поле
21.06.2019 г. 13:11
Фото с сайта cheladmin.ru
В Челябинске пройдет региональный этап Большого фестиваля футбола.
Мероприятие для детей и подростков организует петербургский клуб «Зенит». В воскресенье, 23 июня, свои силы в футболе на главной площади Челябинска смогут попробовать все желающие от 8 до 12 лет. Начнется мероприятие в 10:00.
Мастер-классы для юных горожан проведут тренеры зенитовской академии Владимир Малышев и Сергей Киселев. Шестерых лучших игроков из Челябинска пригласят на тренировочные сборы в футбольной школе «Зенита», которые будут проходить в июле-августе.
Фото с сайта cheladmin.ru
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