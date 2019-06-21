Алексей Текслер поручил разработать программу по привлечению молодых врачей в села

Фото с сайта mosreg.ru

В Челябинской области подготовят региональную программу привлечения молодых врачей узких специальностей в сельскую местность.

Руководитель области Алексей Текслер прокомментировал проблему нехватки врачей в южноуральских селах, озвученную во время прямой линии с президентом. Глава региона поручил до 1 сентября создать программу по привлечению медиков в сельскую местность.

«Это не только помощь в приобретении и получении жилья, возможно, какие-то другие инструменты. Имеется в виду, что после отработки определенного стажа, чтобы у молодых врачей была возможность получить жилье и в другом месте. Будем думать. Задача — до 1 сентября такую программу сделать. Мы ее обязательно сделаем, потому что невозможно решать проблему с доступностью, с качеством медпомощи в сельской местности без развития первичного звена, без развития ФАПов. Самое важное, конечно, привлечь для решения этих проблем медицинских сотрудников», — заявил Алексей Текслер.

Источник видео: пресс-служба губернатора Челябинской области

Заместитель председателя Общественной палаты области Марина Москвичева поддержала идею о создании региональной программы. Она отметила, что в селах остро стоит вопрос нехватки молодых фельдшеров. По мнению Марины Москвичевой, в программу необходимо включить меры по обеспечению медиков жильем и транспортом.



«Туда однозначно должно войти обеспечение жильем, причем достойным, а не комнатами в общежитиях. Это должно быть так, как сделано было в Варне. Строится коттедж, одну половину отдают одной врачебной семье, вторую — другой, либо это должен быть дом со всеми удобствами. Вот этим можно привлечь молодую семью, но, опять же, они посмотрят, а какое транспортное сообщение, чтобы у них был транспорт. Чтобы они по участку ездили на машине, могли ребенка в детский сад отвезти, заехать при необходимости в райцентр. Автобус ходит раз в неделю. С некоторыми населенными пунктами, например, в Кусинском районе вообще нет никакого транспортного сообщения. Людям необходимо иметь возможность передвижения», — прокомментировала Марина Москвичева.



По словам Алексея Текслера, сегодня 20% фельдшерско-акушерских пунктов не могут работать в постоянном режиме из-за отсутствия фельдшеров. Это 88 участков, отметил начальник отдела организации первичной медико-санитарной помощи областного минздрава Александр Шамин. «Большинство объектов перекрываются работой передвижных ФАПов», — констатировал он. По словам Александра Шамина, в области действуют восемь передвижных пунктов.



«Востребованы полностью, работают пять дней в неделю, во всяком случае графики у всех расписаны на пять дней в неделю. У нас в области восемь ФАПов ездят. Некоторые за один день обслуживают несколько населенных пунктов там, где это возможно. Один передвижной ФАП в год обслуживает населенные пункты, где в общей сложности проживают 700-900 человек. Как мы понимаем, один человек может быть осмотрен два, три, пять или десять раз за год», — рассказал Александр Шамин.



Работу остальных объектов обеспечивают совместители из других ФАПов или выездные бригады из районных больниц, добавил Александр Шамин.

Проблема нехватки врачей была озвучена во время прямой линии с Владимиром Путиным в четверг, 20 июня. В эфире показали сюжет из поселка Маук Каслинского района. Местный фельдшер пожаловалась на отток молодых специалистов, которые уезжают из населенного пункта из-за отсутствия жилья. Президент, комментируя проблему, обозначенную в сюжете, напомнил, что решением вопросов с жильем должны заниматься власти на местах.

Фото с сайта mosreg.ru

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