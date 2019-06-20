Челябинск
- 63.3877р. - 0.5917
- 71.5457р. - 0.0920
Разбор полетов
Разворот
«Не надоело». Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос челябинца о работе президента
20.06.2019 г. 17:56
Фото с сайта kremlin.ru
Житель Челябинска задал вопрос во время блица на прямой линии.
Ближе к завершению прямой линии президенту предложили ответить на ряд коротких вопросов. Одно из SMS прислал челябинец Александр Кузнецов. Он спросил, не надоело ли Владимиру Путину быть президентом.
«Нет, не надоело, иначе я бы не стал баллотироваться», — сказал в ответ глава государства.
Прямая линия с президентом проходила 20 июня. Ранее на ней Челябинскую область упомянули в сюжете про нехватку медицинских кадров на селе. Фельдшер из поселка Маук также пожаловалась на отсутствие нормального жилья для сельских врачей.
Новости на эту тему
- 20.06.2019 г. В Челябинске студентов-сирот вынудили платить за общежитие. СК начал проверку
- 20.06.2019 г. Фельдшер из Челябинской области на прямой линии Путина рассказала о проблемах с жильем для сельских врачей
- 20.06.2019 г. СК возбудил уголовное дело после жалобы жителей Варны Путину на то, что им каждый день приходится лазить под поездами
- 20.06.2019 г. Журналист из Челябинской области попросила Владимира Путина вернуть прямые выборы глав городов и районов
- 20.06.2019 г. В Челябинской области прокуратура начала проверку после видеообращения противников вакцинации к Путину