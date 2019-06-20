«Не надоело». Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос челябинца о работе президента

20.06.2019 г. 17:56

«Не надоело». Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос челябинца о работе президента
Фото с сайта kremlin.ru

Житель Челябинска задал вопрос во время блица на прямой линии.

Ближе к завершению прямой линии президенту предложили ответить на ряд коротких вопросов. Одно из SMS прислал челябинец Александр Кузнецов. Он спросил, не надоело ли Владимиру Путину быть президентом.

«Нет, не надоело, иначе я бы не стал баллотироваться», — сказал в ответ глава государства.

Прямая линия с президентом проходила 20 июня. Ранее на ней Челябинскую область упомянули в сюжете про нехватку медицинских кадров на селе. Фельдшер из поселка Маук также пожаловалась на отсутствие нормального жилья для сельских врачей.

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