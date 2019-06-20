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В Челябинске студентов-сирот вынудили платить за общежитие. СК начал проверку
20.06.2019 г. 15:37
Следственный комитет инициировал проверку после обращения к Путину студента-сироты из Челябинска.
О проблеме учащегося на пятом курсе УралГУФК Владислава Гребеницкого рассказал 31tv.ru. Его и других студентов-сирот в 2018 году вуз обязал платить за общежитие, нарушая таким образом закон.
С тех пор парень ждет разрешения этой ситуации, за это время он обратился в прокуратуру, где дело, по его словам, зависло. В итоге студент решил записать обращение к Владимиру Путину. Он рассказал, что с аналогичной проблемой столкнулись еще 13 учащихся вуза.
На материал обратили внимание в региональном управлении Следственного комитета. Ведомство устанавливает возможные злоупотребления полномочиями со стороны должностных лиц УралГУФК. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе управления СК по области.
Фото с сайта sledcom.ru
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