В Челябинске студентов-сирот вынудили платить за общежитие. СК начал проверку

Фото с сайта sledcom.ru

Следственный комитет инициировал проверку после обращения к Путину студента-сироты из Челябинска.



О проблеме учащегося на пятом курсе УралГУФК Владислава Гребеницкого рассказал 31tv.ru. Его и других студентов-сирот в 2018 году вуз обязал платить за общежитие, нарушая таким образом закон.



С тех пор парень ждет разрешения этой ситуации, за это время он обратился в прокуратуру, где дело, по его словам, зависло. В итоге студент решил записать обращение к Владимиру Путину. Он рассказал, что с аналогичной проблемой столкнулись еще 13 учащихся вуза.



На материал обратили внимание в региональном управлении Следственного комитета. Ведомство устанавливает возможные злоупотребления полномочиями со стороны должностных лиц УралГУФК. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе управления СК по области.

Фото с сайта sledcom.ru

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