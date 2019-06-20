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Квартиры не по карману? В Челябинске растет спрос на комнаты
20.06.2019 г. 15:50
Челябинцы стали в полтора раза больше интересоваться покупкой комнат.
Исследование провели аналитики «Авито Недвижимость». В Челябинске спрос на комнаты за год вырос на 47%. При этом средняя цена квадратного метра в них снизилась на 2,3%. Теперь она составляет 30 тыс. 600 рублей. В рейтинге городов России по доступности комнат Челябинск занял второе место. Лидирует Ульяновск. Там средняя цена квадратного метра — 27 тыс. 400 рублей.
Директор челябинской компании «IBC-Недвижимость» Станислав Ахмедзянов не согласился с данными о резком росте спроса на комнаты в Челябинске.
«Такие резкие скачки — это всегда ошибка статистики. Дело в том, что на нынешнем рынке не бывает такого быстрого роста, как в 1,5 раза. Комнаты — самые дешевые объекты, они действительно выгодны к приобретению, но такого резкого скачка, конечно, нет. У семей уменьшается бюджет, снижаются реальные располагаемые доходы, но семья, скорее, выберет целую квартиру, а не комнату», — прокомментировал Станислав Ахмедзянов.
По данным Станислава Ахмедзянова, за год спрос на комнаты в городе вырос примерно на 10%.
Фото с сайта pixabay.com
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