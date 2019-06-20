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Жители Паркового отстояли в суде право не платить за капремонт своей новостройки
20.06.2019 г. 15:03
В Челябинске жильцы дома в Парковом добились отмены платы за капремонт.
Взносы за капитальный ремонт жильцам начислили задним числом сразу за восемь месяцев — столько прошло со времени включения дома в госпрограмму. Сумма в квитанциях достигала 13 тыс. рублей. Однако, в соответствии с жилищным кодексом, собственники квартир имеют право не платить за капремонт в течение пяти лет после ввода дома в эксплуатацию.
В суд обратились жильцы высотки на Краснопольском проспекте, 5. В итоге им удалось обжаловать постановление мэрии о включении своих домов в программу капремонта и добиться отмены взносов. После вступления решения суда в законную силу люди намерены обратиться к регоператору за перерасчетом. Также им предстоит выбрать на общем собрании способ платы за капремонт — в фонд регоператора или на накопительный спецсчет.
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