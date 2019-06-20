Алексей Текслер отчитал глав городов и районов за отсутствие интереса к субсидиям на покупку мусорных баков

Фото с сайта cheladmin.ru

На совещании руководителя Челябинской области с главами территорий обсудили проблему нехватки мусорных контейнеров.



И. о. замминистра экологии области Яна Куприкова обратила внимание на нехватку мусорных контейнеров. В конце мая Алексей Текслер потребовал в кратчайшие сроки обеспечить территории Южного Урала баками для сбора отходов. На эти цели из бюджета области выделили 100 млн рублей. Министерство экологии проводит конференции, где рассказывает о способах получения субсидий на покупку контейнеров. Однако представители некоторых городов и районов на совещаниях отсутствуют, резюмировала Яна Куприкова. Алексей Текслер отчитал глав, которые не подали заявки на субсидии.



«Если вы даже не можете прийти на совещание или послать туда своего заместителя, то это несерьезно, коллеги. Как проблему-то будем решать? Проблема-то серьезная. Ни заявок, ни участия, ни проявления интереса. А люди с власти потом спросят», — заявил Алексей Текслер.



Затем Алексей Текслер обратился к главе Ашинского района Виктору Лукьянову. Руководитель области спросил у него, подала ли местная администрация заявку на субсидию. Виктор Лукьянов отметил, что район уже получил деньги на новые мусорные баки.



«Заявку подали. Вы профинансировали из местного бюджета приобретение контейнеров и создание 60 новых площадок на сумму 4 млн 222 тыс. рублей. Постоянно работаем с региональным оператором, встречаемся с ним и обсуждаем все тонкие вопросы, которые существуют на территории», — прокомментировал Виктор Лукьянов.



Алексей Текслер потребовал от министерства экологии на особом контроле держать ситуацию в горном кластере. Глава региона вспомнил о недавних жалобах жителей Миасса на отказ коммунальщиков вывозить отходы из мусорных камер домов. Мэр города Григорий Тонких сообщил, что проблему планируют решить к середине июля.



«Необходимо будет нам в ближайшее время решить вопрос: строить новые контейнерные площадки или выстроить логистику с вывозом отходов из мусороприемных камер. Момент передачи ТБО от сотрудников управляющих компаний регоператору должным образом нигде не описан, в этом вся проблема. Совместно работаем. Я думаю, что где-то к середине июля должны четко определиться», — пообещал Григорий Тонких.



Алексей Текслер поручил главе города ускорить решение проблемы с вывозом мусора из Миасса. «Меня не очень устраивает решение проблемы к середине июля. Решите проблему раньше», — потребовал он.

Фото с сайта cheladmin.ru

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