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Кубок Гагарина привезут в Челябинск 27 июня
20.06.2019 г. 14:35
Фото с сайта cska-hockey.ru
Воспитанники «Трактора» привезут в Челябинск главный трофей КХЛ.
Кубок Гагарина завоевали Никита Нестеров и Максим Шалунов в составе хоккейной команды ЦСКА. Оба несколько лет назад выступали за «Трактор». Хоккеисты привезут трофей в Челябинск в следующий четверг, 27 июня. С 11:00 до 14:00 его выставят на обозрение в здании детской хоккейной школы «Трактор», а вечером привезут в резиденцию губернатора.
Это уже второй раз в текущем году, когда главный трофей КХЛ привозят в Челябинск. До этого он побывал на Южном Урале весной, еще во время турнира.
Фото с сайта cska-hockey.ru
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