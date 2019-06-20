Кубок Гагарина привезут в Челябинск 27 июня

Фото с сайта cska-hockey.ru

Воспитанники «Трактора» привезут в Челябинск главный трофей КХЛ.



Кубок Гагарина завоевали Никита Нестеров и Максим Шалунов в составе хоккейной команды ЦСКА. Оба несколько лет назад выступали за «Трактор». Хоккеисты привезут трофей в Челябинск в следующий четверг, 27 июня. С 11:00 до 14:00 его выставят на обозрение в здании детской хоккейной школы «Трактор», а вечером привезут в резиденцию губернатора.



Это уже второй раз в текущем году, когда главный трофей КХЛ привозят в Челябинск. До этого он побывал на Южном Урале весной, еще во время турнира.

Фото с сайта cska-hockey.ru

Все новости за 20.06.2019 г.»