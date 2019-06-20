На выборы губернатора Челябинской области выдвинулся чемпион России по рукопашному бою

Фото с сайта www.iksrf74.uu.ru

На пост губернатора Челябинской области претендуют 11 человек.

В четверг, 20 июня, документы в избирательную комиссию подал чемпион России по рукопашному бою, тренер Александр Комиссаров, который также активно занимается общественной деятельностью. Он идет на выборы как самовыдвиженец.

Комиссаров стал 11-м претендентом на выборах губернатора Челябинской области и пятым самовыдвиженцем.

Ранее документы в избирком подали шесть кандидатов от партий — депутат Госдумы от ЛДПР Виталий Пашин, руководитель регионального отделения «Родины» Сергей Смышляев, глава местного отделения «Российской партии пенсионеров за справедливость» Степан Фирстов, руководитель фракции КПРФ в челябинской городской думе Константин Нациевский, председатель регионального отделения «Яблока» Ярослав Щербаков и кандидат от партии «Гражданская сила» Алексей Севастьянов. Также баллотировались четыре самовыдвиженца — глава региона Алексей Текслер, предприниматель Андрей Аюпов, юрист Александр Лебедев, представитель движения «Левый фронт», бизнесмен Сергей Морозов.

Выдвинуть свою кандидатуру можно до 24 июня. Далее стартует процедура регистрации. Выборы губернатора Челябинской области состоятся 8 сентября.

Фото с сайта www.iksrf74.uu.ru

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