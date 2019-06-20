Фельдшер из Челябинской области на прямой линии Путина рассказала о проблемах с жильем для сельских врачей

Скриншот с сайта moskva-putinu.ru

На прямой линии с президентом показали сюжет о нехватке медицинских кадров в селах Южного Урала.

Съемки проходили в поселке Маук Каслинского района. Автор сюжета рассказал, что там работает фельдшерско-акушерский пункт, в котором есть стоматологическое кресло. И наличие такого кресла — повод для радости, поскольку во многих деревнях нет не только подобного оборудования, но и самих пунктов первичной медпомощи, прозвучало в материале. Сюжет снимали именно в селе Маук, потому что оттуда пришло большое количество обращений на прямую линию. Местный фельдшер Светлана Борисовна сказала, что молодые специалисты уезжают из-за отсутствия жилья.

«Здесь нет благоустроенного жилья. Специалисты приезжают, им нравится наше село, нравится природа. Но у них возникает вопрос, где жить. Благоустроенного жилья нет, на другое они не согласны. И, естественно, они уезжают обратно», — рассказала Владимиру Путину фельдшер.

Президент, комментируя проблему, обозначенную в сюжете, напомнил, что решением вопросов с жильем должны заниматься власти на местах. Путин отметил, что в здравоохранении сегодня есть три основные задачи. Это обеспечение доступности первичного звена медпомощи, решение проблемы с кадрами и ликвидация дефицита льготных лекарств. Также он отметил, что руководители регионов должны обратить внимание на нехватку фельдшерско-акушерских пунктов в малых населенных пунктах.

«Действительно, в некоторых регионах мы наблюдаем снижение первичного звена в виде амбулаторных отделений. Количество ФАПов при этом сократилось на 2%, а количество в амбулаторной сети в целом по стране выросло на 26. Но в некоторых регионах, а их всего 18, мы наблюдаем значительное снижение первичного звена здравоохранения как раз в этой амбулаторной части. В том числе это достаточно благополучные регионы <…>. Прошу и министра здравоохранения на это обратить внимание в диалоге с коллегами в регионах и самих руководителей этих регионов», — прокомментировал ситуацию Владимир Путин.

В фельдшерско-акушерском пункте села Маук Челябинской области, работник которого рассказала о проблеме с жильем, сейчас трудится всего два человека. Раньше было четверо. Раз в месяц туда приезжает стоматолог, но этого недостаточно.

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова после сюжета напомнила, что в стране каждый год строят от 300 до 500 фельдшерско-акушерских пунктов. Что касается Челябинской области, то она сегодня не может похвастаться особыми успехами в реализации данной программы. Здесь обещали открыть 100 ФАПов к концу 2020 года. За три года реализации программы создали только пять.

Прямая линия с Владимиром Путиным проходит в четверг, 20 июня. Она началась в 12:00 по московскому времени.

Скриншот с сайта moskva-putinu.ru

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