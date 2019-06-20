Алексей Севастьянов назвал помехи своему выдвижению в губернаторы «провокацией команды Дубровского»

Фото с сайта pravmin74.ru

Бывший уполномоченный по правам человека в Челябинской области прокомментировал свое выдвижение в губернаторы.



Комментарий Алексей Севастьянов дал 31tv.ru. Экс-омбудсмен пояснил, что его выдвижение от партии «Гражданская сила» полностью легитимно и согласовано с руководством политической организации. Заявления о недействительности его статуса кандидата Севастьянов назвал провокацией, за которой стоят люди бывшего губернатора Бориса Дубровского.



«Это обыкновенная провокация как раз на обломках старой команды господина Дубровского, которые очень сильно не хотят, чтобы я участвовал в выборах и победил. Потому что понятно, что все коррупционные схемы и махинации этой команды всплывут, и они будут отвечать за это», — прокомментировал Алексей Севастьянов.



Алексей Севастьянов подал заявку на участие в выборах главы Челябинской области в четверг, 20 июня. Накануне региональные представители партии «Гражданская сила», от которой идет экс-омбудсмен, сообщили, что конференция по выдвижению не состоялась.



Севастьянов стал десятым кандидатом на участие в губернаторских выборах в Челябинской области. Свою программу он на данный момент официально еще не озвучил.

Фото с сайта pravmin74.ru

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