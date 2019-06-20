По факту смертельного ДТП с рейсовым автобусом на трассе М5 возбуждено уголовное дело

Фото с сайта 74.mchs.ru

Прокуратура Златоуста поставила на контроль ход расследования уголовного дела по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего смерть двух лиц.



Полицейские возбудили уголовное дело после смертельной аварии на трассе М5. Сотрудники ГИБДД выявили нарушения со стороны водителя бензовоза. Он не прошел предрейсовый медосмотр, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Кроме того, у водителя отсутствовал путевой лист и отметка о прохождении технического осмотра транспортного средства. Также сотрудники ГИБДД обнаружили нарушения со стороны компании «Строй континент», допущенные при ремонте дорог.

Смертельное ДТП произошло в среду, 19 июня, на трассе М5. Рейсовый автобус «Златоуст — Челябинск» при выезде на главную дорогу столкнулся с бензовозом, который двигался во встречном направлении. В результате автобус отбросило на обочину, где он врезался в каток. На месте ДТП погибли два пассажира. Всего в автобусе находились 11 человек. Остальных пассажиров и водителя с травмами различной степени тяжести доставили в больницы.

Фото с сайта 74.mchs.ru

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