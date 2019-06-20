Алексей Текслер потребовал оказать помощь жестоко избитому ребенку-инвалиду

Фото с сайта gubernator74.ru

Врио губернатора Челябинской области прокомментировал ситуацию с избитым ребенком.



Глава региона назвал этот случай вопиющим. «Необходима должная оценка со стороны правоохранительных органов. Я потребовал от уполномоченного по правам ребенка в регионе разобраться в ситуации и предоставить необходимую помощь и поддержку пострадавшему мальчику», — приводит комментарий Алексея Текслера пресс-служба губернатора.



Информация о жестоком избиении ребенка в Металлургическом районе Челябинска появилась в среду, 19 июня. По данным «Агентства чрезвычайных новостей», подростки пошли купаться на местный карьер в садовом товариществе. Предположительно, школьник с ДЦП без спроса взял чужое полотенце, за это его решили проучить и стали избивать, сообщило «АЧН». Полиция проводит проверку.

Фото с сайта gubernator74.ru

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