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Алексей Текслер потребовал оказать помощь жестоко избитому ребенку-инвалиду
20.06.2019 г. 13:00
Врио губернатора Челябинской области прокомментировал ситуацию с избитым ребенком.
Глава региона назвал этот случай вопиющим. «Необходима должная оценка со стороны правоохранительных органов. Я потребовал от уполномоченного по правам ребенка в регионе разобраться в ситуации и предоставить необходимую помощь и поддержку пострадавшему мальчику», — приводит комментарий Алексея Текслера пресс-служба губернатора.
Информация о жестоком избиении ребенка в Металлургическом районе Челябинска появилась в среду, 19 июня. По данным «Агентства чрезвычайных новостей», подростки пошли купаться на местный карьер в садовом товариществе. Предположительно, школьник с ДЦП без спроса взял чужое полотенце, за это его решили проучить и стали избивать, сообщило «АЧН». Полиция проводит проверку.
Фото с сайта gubernator74.ru
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