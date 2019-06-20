Алексей Текслер пообещал не допустить социального накала из-за закредитованности южноуральцев

Фото с сайта gubernator74.ru

Глава Челябинской области встретился с руководителем ФССП по региону Юлией Третьяковой.



В беседе с руководителем ведомства Алексей Текслер напомнил, что Челябинская область остается одним из самых закредитованных регионов России. «Важно вести работу так, чтобы социальная обстановка оставалась стабильной. Снижение доходов жителей региона стало и причиной многих неплатежей. Правительство области, со своей стороны, намерено навести порядок в этой сфере. Мы приложим усилия к тому, чтобы переломить негативную тенденцию в доходах жителей региона», — подчеркнул глава области.



Алексей Текслер подчеркнул, что при решении этой задачи областные власти будут активно сотрудничать со службой судебных приставов. Как пояснила «Челябинскому эху» новый руководитель ведомства по региону Юлия Третьякова, в первую очередь судебные исполнители будут заниматься социально значимыми производствами, такими как взыскание алиментов.



«Работать мы будем в соответствии с федеральным законодательством, как, собственно, всегда и поступаем. В первую очередь у нас идет исполнение социально значимых категорий — взыскание алиментов, например. Кроме того, будем совместно работать над решением проблемных вопросов и судебных решений, связанных с предоставлением жилья, в том числе детям-сиротам — к сожалению, такое тоже у нас бывает, и Алексей Текслер понимает эту проблематику. И, конечно, будем добиваться реализации каждого судебного решения о взыскании задолженности в пользу граждан», — прокомментировала Юлия Третьякова.

Фото с сайта gubernator74.ru

Юлия Третьякова уточнила, что при этом приставы не прекратят взыскивать задолженность с физлиц. «Каждый должен вовремя и правильно исполнять свои обязательства и судебные решения», — напомнила руководитель регионального управления ФССП.



В целом, объем работы у судебных приставов на Южном Урале значительный. В год у них насчитывается более 2 млн исполнительных производств.

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