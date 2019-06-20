В Челябинске стартовала кампания по выборам депутатов в районные советы

Фото с сайта www.kaliningrad.izbirkom.ru

В Челябинске официально объявили о начале муниципальной избирательной кампании.



Объявление о старте кампании опубликовали в среду, 19 июня. Советы депутатов во всех семи районах города обнародовали решения о назначении выборов. Ранее председатель избиркома Челябинской области Сергей Обертас в программе «Разворот» на «Челябинском эхе» подчеркивал, что губернаторская кампания и выборы на местах разведены по времени.



— В городах и районах Челябинской области распределяется порядка 500 мандатов, пройдет более 60 кампаний. Вторая по значимости кампания будет проходить в семи районах Челябинска.

— Порядок выдвижения тот же самый?

— Да, все то же самое, 20 дней на выдвижение, 10 дней на регистрацию. Все основные сроки очень похожи, просто срок выдвижения разведен по времени.



Выборы в райсоветы Челябинска состоятся в Единый день голосования, 8 сентября. Среди кандидатов распределят 170 депутатских мандатов. Всего по области местные выборы пройдут в 24 городах и районах.

Фото с сайта www.kaliningrad.izbirkom.ru

Все новости за 20.06.2019 г.»