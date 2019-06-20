Бывший омбудсмен Алексей Севастьянов подал документы на выборы губернатора Челябинской области

Фото с сайта iksrf74.uu.ru

Алексей Севастьянов выдвинул свою кандидатуру на пост губернатора.



Бывший омбудсмен подал документы в избирательную комиссию области днем в четверг, 20 июня. Алексея Севастьянова выдвинули кандидатом от партии «Гражданская сила» на собрании, которое прошло во вторник, сообщили в пресс-службе регионального избиркома. Однако руководитель регионального отделении партии Егор Лаврентьев заявил, что мероприятие не состоялось. Алексей Севастьянов стал десятым претендентом на должность губернатора.



Ранее на выборы выдвинулись четыре самовыдвиженца — глава региона Алексей Текслер, предприниматель Андрей Аюпов, юрист Александр Лебедев, представитель «Левого фронта», бизнесмен Сергей Морозов. Также документы в избирком подали депутат Госдумы от ЛДПР Виталий Пашин, руководитель регионального отделения «Родины» Сергей Смышляев, глава местного отделения «Российской партии пенсионеров за справедливость» Степан Фирстов, руководитель фракции КПРФ в челябинской городской думе Константин Нациевский и председатель регионального отделения «Яблока» Ярослав Щербаков.



Выдвинуть кандидатуру на выборы губернатора можно до 24 июня. Затем стартует процедура сдачи документов на регистрацию. Голосование пройдет 8 сентября.

Фото с сайта iksrf74.uu.ru

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