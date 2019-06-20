Илья Варламов назвал дорожное строительство в Челябинске «курсом на деградацию»

Скриншот с сайта youtube.com / varlamov

Блогер-урбанист Илья Варламов снова раскритиковал челябинские дороги.





Блогер посетил Челябинск в начале июня. Во время прогулки по центру города он записал видео о проблемах улично-дорожной сети Челябинска. Ролик под заглавием «Челябинск: Курс на деградацию» он опубликовал на своем YouTube-канале в среду, 19 июня.





По мнению Ильи Варламова, дорожная политика местных властей уже привела город к урбанистической катастрофе. Через 10-20 лет Челябинск может стать примером того, что становится с мегаполисом, где о машинах думают больше, чем о людях, считает блогер.





«В Челябинске расширяют дороги, вырубают деревья, сужают тротуары, они уже застроили весь город этими широченными магистралями, чтобы побороть пробки. Конечно же, это дорожная катастрофа и самое обидное, что они продолжают этим заниматься: новые проекты развития города предусматривают строительство развязок, эстакад, подземных и надземных переходов, дополнительное расширение дорог. Я думаю, лет через 10-20, если так пойдет дальше, Челябинск станет урбанистическим примером того, что становится с городом, когда им управляют плохо образованные, некомпетентные люди», — заявил Илья Варламов.





Претензии у Ильи Варламова возникли к многополосным дорогам в центре города. Он заявил, что улица Красная в Челябинске шире, чем Тверская в Москве, Также Варламов отметил, что заборы зачастую стоят в абсурдных, с точки зрения урбаниста, местах. По уровню автомобилизации он сравнил Челябинск с Детройтом, — американским городом, который переживает масштабный системный кризис.





Вместе с Варламовым в Челябинск приехал директор фонда «Городские проекты» Максим Кац. По его мнению, здесь собраны все ошибки, о которых говорится в любой книге или статье о правильном транспортном развитии мегаполиса и его пешеходной инфраструктуре.





«Все люди, принимающие в Челябинске решения о том, как должен выглядеть город, просто не знакомы не то, что с передовыми практиками, а с самыми базовыми вещами. Обидно, здесь же живет очень много людей, которые вынуждены страдать», — заявил Максим Кац.





Раскритиковал блогер и состояние общественного транспорта в столице Южного Урала. Свое мнение он высказал после того, как узнал, что половина маршрутных такси в Челябинске работает нелегально, а администрация с этим ничего не может сделать.



«Бедная администрация! Я так и представляю: например, Навальный каждые выходные проводит нелегальный митинг. И администрация ничего не может с этим сделать! Это вот такая же история, как вот у нас в городе столько нелегальных перевозчиков, они ездят, а мы на них смотрим и кричим им: «Не надо ездить, нелегальные перевозчики! Вернитесь обратно на стоянки!». Но они не слушаются. Так хочется побороть нелегальных перевозчиков, но невозможно с этим ничего поделать», — прокомментировал Илья Варламов.





Также Варламов заявил, что будет добиваться роспуска ГИБДД. По его мнению, структура, призванная регулировать трафик и следить за соблюдением правил движения, не должна вмешиваться в строительство улично-дорожной сети.





Нынешний визит Ильи Варламова в Челябинск не первый — до этого он подробно освещал городские проблемы в своем блоге в 2016 году. Тогда он также раскритиковал состояние дорог, общественного транспорта, хаотичность застройки как в центре, так и на окраинах.





На видео Варламова отреагировали в мэрии Челябинска. «Я думаю, что наши профильные управления примут во внимание критику блогера», — приводит 74.ru слова пресс-секретаря главы города Владимира Сафонова.





Скриншот с сайта youtube.com / varlamov

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