- 63.3877р. - 0.5917
- 71.5457р. - 0.0920
СК возбудил уголовное дело после жалобы жителей Варны Путину на то, что им каждый день приходится лазить под поездами
20.06.2019 г. 11:05
Уральское следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело после обращения жителей Варны к президенту.
Ранее сообщалось, что жители Варны вынуждены ежедневно пересекать железнодорожные пути на станции «Тамерлан», подвергая свои жизни опасности. Там нет оборудованного перехода, поэтому люди лазят под поездами. Об этом они сообщили в видеоролике, который адресовали Владимиру Путину перед прямой линией.
Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Следователи осмотрели место, о котором рассказали жители Варны в видеообращении, опросили авторов ролика и главу Варненского района. Сейчас СК изучает документы по техническому оснащению железнодорожной станции.
Фото с сайта ural-trans.sledcom.ru
- 20.06.2019 г. «Не надоело». Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос челябинца о работе президента
- 20.06.2019 г. В Челябинске студентов-сирот вынудили платить за общежитие. СК начал проверку
- 20.06.2019 г. Фельдшер из Челябинской области на прямой линии Путина рассказала о проблемах с жильем для сельских врачей
- 20.06.2019 г. В Челябинской области прокуратура начала проверку после видеообращения противников вакцинации к Путину
- 20.06.2019 г. Алексей Текслер поручил проверить договоры аренды водоемов Южного Урала после обращения рыбаков к Путину