СК возбудил уголовное дело после жалобы жителей Варны Путину на то, что им каждый день приходится лазить под поездами

Фото с сайта ural-trans.sledcom.ru

Уральское следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело после обращения жителей Варны к президенту.

Ранее сообщалось, что жители Варны вынуждены ежедневно пересекать железнодорожные пути на станции «Тамерлан», подвергая свои жизни опасности. Там нет оборудованного перехода, поэтому люди лазят под поездами. Об этом они сообщили в видеоролике, который адресовали Владимиру Путину перед прямой линией.

Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Следователи осмотрели место, о котором рассказали жители Варны в видеообращении, опросили авторов ролика и главу Варненского района. Сейчас СК изучает документы по техническому оснащению железнодорожной станции.

Фото с сайта ural-trans.sledcom.ru

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