Журналист из Челябинской области попросила Владимира Путина вернуть прямые выборы глав городов и районов

Фото с сайта vnnews.ru

Журналист из Чебаркуля Любовь Рудометова записала видеообращение перед прямой линией с президентом.

В ролике Любовь Рудометова подчеркнула, что существующая система, когда глав выбирают депутаты, а не население, показала свою неэффективность.



«Обращаюсь к вам с просьбой вернуть в муниципалитеты прямые выборы глав городов и районов, так как считаю, и многие со мной согласны, что система непрямых выборов, когда главу после проведения конкурса выбирают депутаты, себя не оправдала. Мы, избиратели, хотим быть причастны к судьбе своего города, мы хотим делать свой выбор и потом спрашивать с выбранного нами главы. Мы хотим быть активными участниками избирательного процесса. А сейчас люди себя ведут, как в пословице «моя хата с краю», поскольку не принимали участие в самых важных для города выборах — выборах главы. Пожалуйста, верните нам избирательное право на местах», — сказала в видеообращении Любовь Рудометова.

Видео: Жизнь Че / youtube.com

Предложения вернуть прямые выборы глав городов и районов на Южном Урале звучат регулярно. В феврале и мае 2019 года в Челябинске проходили митинги, на которых выдвигалось такое требование.

Прямая линия с Владимиром Путиным состоится в четверг, 20 июня. Жители Челябинской области опубликовали около десятка обращений к президенту.

Фото с сайта vnnews.ru

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