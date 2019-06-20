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Всего 6% челябинцев считают, что соцсети приносят детям пользу
20.06.2019 г. 10:25
Социологи челябинского филиала Президентской академии спросили у горожан, какое влияние оказывают соцсети на подрастающее поколение.
Почти 62% опрошенных челябинцев полагают, что социальные сети подросткам вредят. Противоположного мнения придерживаются всего 6% респондентов. В основном это мужчины средних лет с высшим образованием, как правило — самозанятые.
Еще 14% челябинцев считают, что активность в соцсетях существенного влияния на подрастающее поколение не оказывает. Чаще всего так отвечали молодые люди, которые сами недавно были подростками. Еще 18% оценить влияние соцсетей на детей затруднились.
Ученые полагают, что в использовании социальных сетей детьми минусов больше, чем плюсов. «Из-за вызванного постоянным присутствием в соцсетях негативного влияния на подростка обрушивается целый спектр как реальных, так и надуманных проблем, значение которых сильно переоценивается в силу переходного возраста. А кроме эмоциональных и социальных проблем подросткам, проводящим много времени в соцсетях, становится сложнее выполнять повседневные задачи и грамотно распоряжаться собственным временем», — говорится в исследовании.
Фото с сайта trkterra.ru
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