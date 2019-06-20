Всего 6% челябинцев считают, что соцсети приносят детям пользу

Фото с сайта trkterra.ru

Социологи челябинского филиала Президентской академии спросили у горожан, какое влияние оказывают соцсети на подрастающее поколение.



Почти 62% опрошенных челябинцев полагают, что социальные сети подросткам вредят. Противоположного мнения придерживаются всего 6% респондентов. В основном это мужчины средних лет с высшим образованием, как правило — самозанятые.



Еще 14% челябинцев считают, что активность в соцсетях существенного влияния на подрастающее поколение не оказывает. Чаще всего так отвечали молодые люди, которые сами недавно были подростками. Еще 18% оценить влияние соцсетей на детей затруднились.



Ученые полагают, что в использовании социальных сетей детьми минусов больше, чем плюсов. «Из-за вызванного постоянным присутствием в соцсетях негативного влияния на подростка обрушивается целый спектр как реальных, так и надуманных проблем, значение которых сильно переоценивается в силу переходного возраста. А кроме эмоциональных и социальных проблем подросткам, проводящим много времени в соцсетях, становится сложнее выполнять повседневные задачи и грамотно распоряжаться собственным временем», — говорится в исследовании.

Фото с сайта trkterra.ru

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