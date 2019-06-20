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Рядом с челябинским ТРК «Родник» появилось панорамное граффити с изображением китов
20.06.2019 г. 10:48
Фото: Тимур Абдуллаев / vk.com
На стене у ТРК «Родник» нарисовали китов, акулу, черепаху и батискаф.
Над граффити работал художник Тимур Абдуллаев. На стене у торгово-развлекательного комплекса появились изображения китов, акулы, черепахи и батискафа. «Размеры кита потрясают! Это просто нереально красивое и самое большое граффити Челябинской области», — написал художник на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Длина панорамного изображения составляет 100 метров.
Фото: Тимур Абдуллаев / vk.com
В ближайшее время здания Челябинска также украсят изображения фламинго, хозяйки Медной горы, а также фантазия на тему мирного атома. Граффити появятся в рамках фестиваля Ural Art Summer.
Фото: Тимур Абдуллаев / vk.com
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