Рядом с челябинским ТРК «Родник» появилось панорамное граффити с изображением китов

20.06.2019 г. 10:48

Рядом с челябинским ТРК «Родник» появилось панорамное граффити с изображением китов
Фото: Тимур Абдуллаев / vk.com

На стене у ТРК «Родник» нарисовали китов, акулу, черепаху и батискаф.

Над граффити работал художник Тимур Абдуллаев. На стене у торгово-развлекательного комплекса появились изображения китов, акулы, черепахи и батискафа. «Размеры кита потрясают! Это просто нереально красивое и самое большое граффити Челябинской области», — написал художник на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Длина панорамного изображения составляет 100 метров.


   Фото: Тимур Абдуллаев / vk.com

 

В ближайшее время здания Челябинска также украсят изображения фламинго, хозяйки Медной горы, а также фантазия на тему мирного атома. Граффити появятся в рамках фестиваля Ural Art Summer.

 Фото: Тимур Абдуллаев / vk.com

    

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