«Яндекс» выяснил, как чаще всего россияне заканчивают фразу «жадина-говядина»

Источник: «Яндекс»

«Яндекс» проанализировал запросы по детской дразнилке «жадина-говядина».



В большинстве регионов России, в том числе в Челябинской области фразу «жадина-говядина» завершают словосочетанием «соленый огурец». По данным исследования, в 15 регионах дразнилку заканчивают «шоколадиной», причем она бывает как «большой», так и «пустой». Так принято, например, в Санкт-Петербурге, Карелии, Пермском крае, Псковской и Свердловской областях.



Больше других отличилась столица — москвичи говорят «жадина-говядина, турецкий барабан».

Источник: «Яндекс»

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