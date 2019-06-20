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«Яндекс» выяснил, как чаще всего россияне заканчивают фразу «жадина-говядина»
20.06.2019 г. 14:47
Источник: «Яндекс»
«Яндекс» проанализировал запросы по детской дразнилке «жадина-говядина».
В большинстве регионов России, в том числе в Челябинской области фразу «жадина-говядина» завершают словосочетанием «соленый огурец». По данным исследования, в 15 регионах дразнилку заканчивают «шоколадиной», причем она бывает как «большой», так и «пустой». Так принято, например, в Санкт-Петербурге, Карелии, Пермском крае, Псковской и Свердловской областях.
Больше других отличилась столица — москвичи говорят «жадина-говядина, турецкий барабан».
Источник: «Яндекс»
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