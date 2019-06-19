Фонд защиты прав дольщиков поможет достроить 29 проблемных домов в Челябинской области

Фото с сайта pixabay.com

Областное правительство совместно с Фондом защиты прав дольщиков разработает план-график по завершению строительства домов.

Фонд защиты прав дольщиков подключится к достройке 29 проблемных домов на Южном Урале. Об этом глава региона Алексей Текслер сообщил на встрече с вице-премьером Виталием Мутко. «Мы ранее говорили, что Фонд защиты прав дольщиков поможет достроить дома строительной компании «Радуга», теперь есть четкое понимание, что в регионе по данной схеме нам удастся завершить 29 объектов. Мы продолжим работу в этом направлении, чтобы были удовлетворены права каждого дольщика Челябинской области», — подчеркнул он.

На достройку всех 29 домов необходимо более 4,6 млрд рублей. В список вошли несколько объектов компаний «СтройДом», «Радуга», «Проект Парковый-1», «СтройИнвест», «КапиталДом», «Возрождение». Также Фонд поможет достроить по одному дому организаций «РегионПроект», «УралСтрой», «Фирма Челябстройподрядчик» и «Инман».

Все эти объекты не включены в дорожную карту, потому что их дольщики не числятся в федеральном реестре пострадавших. Фонд инициирует процедуру банкротства застройщиков и назначит своего управляющего. Он будет отвечать за расходование средств. Правительство региона совместно с Фондом разработает план-график по достройке домов.

Фото с сайта pixabay.com

Все новости за 19.06.2019 г.»